Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 330 metrelik vadiye düştü
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Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 330 metrelik vadiye düştü

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 330 metrelik vadiye düştü
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, 330 metre derinlikteki Derevenk Vadisi'ne düştü.

KAYSERİ'de, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, 330 metre derinlikteki Derevenk Vadisi'ne düştü.

Talas ilçesinde Derevenk Vadisi'ne gelen Hacı Ali B., otomobilini park edip indi. Hacı Ali B.'nin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket edip 330 metre derinlikteki vadiye düştü. Aracın düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede, araçta kimsenin olmadığını belirledi.Polis plakasından yaptığı araştırmada, Hacı Ali B.'ye ulaştı. Yardım istemek için bölgeden ayrıldığını söyleyen Hacı Ali B., bir süre sonra olay yerine geldi.


Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 330 metrelik vadiye düştü
Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 330 metrelik vadiye düştü
Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 330 metrelik vadiye düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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