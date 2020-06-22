Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip 20 metre yükseklikten alt sokağa düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip 20 metre yükseklikten alt sokağa düştü

Gümüşhane'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip, yaklaşık 20 metre yükseklikten alt sokağa düştü.

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip 20 metre yükseklikten alt sokağa düştü
22.06.2020 20:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:58

Gümüşhane'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip, yaklaşık 20 metre yükseklikten alt sokağa düştü.

Kent merkezinde yaşayan Köksal Kaya, 29 DD183 plakalı cipini alışveriş yapmak için Oltanbey Mahallesi Müze Sokak'taki bir marketin önüne park etti.

Kaya'nın el frenini çekmeyi unuttuğu aracı bir süre sonra hareket ederek 20 metre yükseklikten bir alt sokağa devrildi.

Aracın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede herhangi bir can kaybı ve yaralananın olmadığını belirledi.

Ağır hasar gören araç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sokaktan kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit...
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Haber
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında 'Dayı' kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında "Dayı" kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse'ye Betis ile Villarreal talip oldu
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse'ye Betis ile Villarreal talip oldu
Edirne Keşan'da 'Selfie yapan kadın' heykelinin elindeki telefon çalındı
Edirne Keşan'da "Selfie yapan kadın" heykelinin elindeki telefon çalındı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var
Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Alper Ulusoy Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip 20 metre yükseklikten alt sokağa düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 21:09:45. #1.15#
title