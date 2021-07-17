Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç apartman boşluğuna düştü

Sinop'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu ticari taksi yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından apartman boşluğuna düştü.

Sinop'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu ticari taksi yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından apartman boşluğuna düştü. Bina sakinleri büyük panik yaşadı.

Kaza, Ada Mahallesi Gülbahar Sokak'ta meydana geldi. Ticari taksi sürücüsü Birol Konukçu aracını apartmanın önüne park edip araçtan indi. Konukçu'nun el frenini çekmeyi unuttuğu araç bir anda hareket etmeye başladı. İstinat duvarını aşan araç yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek apartman duvarına çarparak durabildi. Apartmanda yaşayanlar büyük panik yaşadı. Apartmanın bahçesinde kimsenin olmaması da muhtemel bir faciayı önledi. Olayın ardından aracını gören sürücü kısa süre şok yaşadı.

Araç çekici yardımıyla bulunduğu alandan çıkarıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı