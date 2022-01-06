SÜRÜCÜSÜNÜN 'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SÜRÜCÜSÜNÜN 'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da polisin, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 şüphelinin içerisindeki otomobil kaza yaptı.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da polisin, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 şüphelinin içerisindeki otomobil kaza yaptı. Otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Samsun yolu üzerindeki uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir otomobili takibe aldı. Kovalamaca sırasında otomobil bir kamyona çarptı. Polis 3 kişiyi gözaltına aldığı otomobilde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

SÜRÜCÜSÜNÜN 'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

SÜRÜCÜSÜNÜN 'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

SÜRÜCÜSÜNÜN 'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

 Son dakika haber! Sancaktepe'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

Son dakika haber! Sancaktepe'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

 Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title