SÜRÜCÜSÜNÜN 'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da polisin, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 şüphelinin içerisindeki otomobil kaza yaptı. Otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Samsun yolu üzerindeki uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir otomobili takibe aldı. Kovalamaca sırasında otomobil bir kamyona çarptı. Polis 3 kişiyi gözaltına aldığı otomobilde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.