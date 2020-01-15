Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

15.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:51

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı minibüs, kovalamaca sonucu durduruldu. Minibüste yapılan kontrollerde, 20 kaçak göçmen yakalanırken, kaçan sürücü ile yanındaki kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Alaybey Mahallesi mevkiinde yaptığı yol uygulaması sırasında, şüphe üzerine bir minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü hızını artırıp yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometre kaçan sürücü, ilçe girişinde kurulan barikatı görüp yanındaki arkadaşıyla birlikte minibüsten inerek yaya olarak kaçtı. Minibüste yapılan kontrollerde, Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 kaçak yakalandı.

Yunanistan'a gitmek istediklerini söyleyen kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. El konulan kapalı kasa minibüs ise otoparka çekildi.'MİNİBÜSTEN ŞİŞME BOTLAR İLE POMPALAR ÇIKTI'Minibüste ayrıca, büyük poşetler içerisinde şişme botlar ve botları şişirmeye yarayan pompalar ele geçirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücü ile yanındaki arkadaşını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA