SÜRÜCÜSÜNÜN 'DUR' İHTARINA UYMADIĞI ARAÇTAN 320 BİN LİRALIK KAÇAK SİGARA ÇIKTI - Haberler

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SÜRÜCÜSÜNÜN 'DUR' İHTARINA UYMADIĞI ARAÇTAN 320 BİN LİRALIK KAÇAK SİGARA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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IĞDIR'da polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracında piyasa değeri yaklaşık 320 bin lira olan 15 bin paket kaçak sigara ele geçti.

IĞDIR'da polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracında piyasa değeri yaklaşık 320 bin lira olan 15 bin paket kaçak sigara ele geçti. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kenti yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisi üzerine Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlattı. Tespit edilen aracı takibe alan ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yapılan takibin ardından bir süre sonra araç durduruldu. Sürücü gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 320 bin lira olan muhtelif markalarda 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçak Sigara, Tragger, Sigara, Güncel, Haberler

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