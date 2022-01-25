Sürücüsünün direksiyonda baygınlık geçirdiği otomobil, polis aracına çarptı

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da Emirhan K.'nin direksiyon başında baygınlık geçirdiği otomobili, aynı yöne giden polis aracına çarptı. Yanındaki arkadaşının kendisine getirmeye çalıştığı Emirhan K., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Emirhan K., 01 YD 911 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aniden rahatsızlanıp baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki polis aracına arkadan çarptı. Aracı durdurup inen polis ekibi, kendilerine çarpan otomobilin yanına geldiklerinde sürücünün direksiyon başında baygın ve yanındaki arkadaşı Hamza Ç.'nin de kendisine müdahale etmeye çalıştığını görünce telsiz anonsuyla ambulans istedi. Arkadaşını polislerle birlikte otomobilden indirilen Hamza Ç., yüzüne su sürerek Emirhan K.'nın kendisine gelmesi için uzun süre çaba sarf etti.Gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Emirhan K., ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Emirhan K.'nın durumunun iyi olduğu, rahatsızlığının nedeninin yapılacak tetkiklerin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.