Diyarbakır'da tır yan yattı: 1 yaralı
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Diyarbakır'da tır yan yattı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Diyarbakır'da seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Diyarbakır'da seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Diyarbakır-Elazığ karayolu Devegeçidi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 KP 511 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan tır, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da tır yan yattı: 1 yaralı
Diyarbakır'da tır yan yattı: 1 yaralı
Diyarbakır'da tır yan yattı: 1 yaralı
Diyarbakır'da tır yan yattı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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