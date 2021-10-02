Kontrolden çıkan minibüs bahçeye daldı: 5 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan minibüs bahçeye daldı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da yoldan çıkan transit bahçeye girdi, kazada 5 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yoldan çıkan transit bahçeye girdi, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 23 ACJ 291 plakalı transit, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye girdi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kontrolden çıkan minibüs bahçeye daldı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs bahçeye daldı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs bahçeye daldı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs bahçeye daldı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs bahçeye daldı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs bahçeye daldı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs bahçeye daldı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs bahçeye daldı: 5 yaralı
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