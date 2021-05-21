Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
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Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.

BURSA'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa-Balıkesir karayolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. İzmir otobanından ana yola çıkmak isteyen Onur İskender yönetimindeki 16 SBE 66 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp Balıkesir yönüne giden Ali Öztürk yönetimindeki 16 EÖ 781 plakalı otomobile çaptı. Kazada, sürücü Onur İskender ile yanındaki Zehra İskender, Mualla Kılınç, diğer araçtaki Nur Özdemir, Merve Kazan, Hatice Kazan ve Büşra Kazan yaralandı.Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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