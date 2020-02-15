Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi

15.02.2020 05:22 | Son Güncelleme: 15.02.2020 05:22

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Sürücünün ağır yaralandığı kazada sürücünün eşide yaralandı. Kazada hafif ticari aracın motorunun yola düştüğü görüldü.



Kaza saat 03.00'da Beyoğlu İlçesi D-100 kara yolu Ankara istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DY 5691 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Halıcıoğlu mevkinde bariyerlere çarptı. Çapmanın etkisiyle daha sonra araç üst geçidin ayağına çarparak durabildi. Sürücüsü ve eşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır hasar alan ticari aracın motorunun da yol ortasına düştüğü görüldü.



Sağlık ekipleri, hayati tehlikesi olduğu öğrenilen yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Daha sonra olay yerindeki çalışmaların ardından kazaya karışan araç çekiciyle kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA