20.09.2019 12:28

Batman-Kazluk karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.



Kaza, Batman-Kozluk kara yolunda meydana geldi. Kozluk istikametinden Batman istikametine gitmekte olan 27 EK 173 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak yan yattı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA