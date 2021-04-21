Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu: 4 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı ardından parka uçtu.

Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı ardından parka uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kestel ilçesine bağlı Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan S. idaresindeki 16 AGU 210 plakalı minibüs, aşırı hız ve yağmur dolayısıyla kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Ardından minibüs istinat duvarından parka uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta bulunan Volkan S., Hasan A., Ozan S. ve Yunus S. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan parkta kimsenin olmaması büyük faciayı önledi. - BURSA

Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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