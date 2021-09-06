Sürücüsü uyuyan tır refüje çarptı
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Sürücüsü uyuyan tır refüje çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sürücüsü uyuyan tır refüje çarptı Küçükçekmece'de sürücüsünün uyuduğu iddia edilen tır refüje çarptı.

Sürücüsü uyuyan tır refüje çarptı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de sürücüsünün uyuduğu iddia edilen tır refüje çarptı. Kazada şoför yaralanırken, bölge bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 02.00 sıralarında basın ekspres yolu Bakırköy istikametinde Ö. Karadağ idaresindeki 59 AAD 624 plakalı toz çimento yüklü tır iki telli köprüsü üzerinde refüje çarptı. Tır şoförünün uyuduğu iddia edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine ola yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken, yol yapılan çalışmalardan sonra tırın kaldırılmasından sonra trafiğe açıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sürücüsü uyuyan tır refüje çarptı
Sürücüsü uyuyan tır refüje çarptı
Sürücüsü uyuyan tır refüje çarptı
Sürücüsü uyuyan tır refüje çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

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