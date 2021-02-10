Son dakika haberleri | Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobilin yan yatması kamerada
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Son dakika haberleri | Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobilin yan yatması kamerada

10.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:04
Son dakika haberleri | Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobilin yan yatması kamerada

Son dakika haberi... BURSA'da sara nöbeti geçiren sürücü Burak Şahin'in (27) kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma çarptı ardından yan yattı.

BURSA'da sara nöbeti geçiren sürücü Burak Şahin'in (27) kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma çarptı ardından yan yattı. Kaza anı güvenlik kameralarınca görüntülenirken, hafif şekilde yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, 09.00 sıralarında, İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki Yağlı Tohumlar Kavşağı'nda meydana geldi. Burak Şahin, 60 YC 737 plakalı otomobiliyle İnegöl istikametine giderken, direksiyon başında sara nöbeti geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarpıp, yan yattı. Şahin, hafif şekilde yaralanırken breaberindeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yan duran otomobili çevredekiler düzeltirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Sürücü Şahin, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde, otomobilin kavşak üzerine geldiği sırada kaldırıma çarparak, yan yatması yer alıyor. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri | Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobilin yan yatması kamerada
Son dakika haberleri | Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobilin yan yatması kamerada
Son dakika haberleri | Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobilin yan yatması kamerada
Son dakika haberleri | Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobilin yan yatması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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