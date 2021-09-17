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Panikleyen sürücü refüjü aşıp karşı şeride geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Panikleyen sürücü refüjü aşıp karşı şeride geçti Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobil kullanırken bir anda panik yapan sürücü, refüjdeki ağaçlara çarpıp karşı şeride geçerek yaralandı.

Panikleyen sürücü refüjü aşıp karşı şeride geçti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobil kullanırken bir anda panik yapan sürücü, refüjdeki ağaçlara çarpıp karşı şeride geçerek yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 34 TG 6922 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün panikleyerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki ağaçlara çarparak karşı şeride geçti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kadın yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Panikleyen sürücü refüjü aşıp karşı şeride geçti

Panikleyen sürücü refüjü aşıp karşı şeride geçti

Panikleyen sürücü refüjü aşıp karşı şeride geçti

Panikleyen sürücü refüjü aşıp karşı şeride geçti

Panikleyen sürücü refüjü aşıp karşı şeride geçti

Panikleyen sürücü refüjü aşıp karşı şeride geçti

Panikleyen sürücü refüjü aşıp karşı şeride geçti

Panikleyen sürücü refüjü aşıp karşı şeride geçti

Panikleyen sürücü refüjü aşıp karşı şeride geçti

Panikleyen sürücü refüjü aşıp karşı şeride geçti
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