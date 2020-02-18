Sürücüsü markete gitti, hareket eden TIR beton bariyere çarptı (2)
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Sürücüsü markete gitti, hareket eden TIR beton bariyere çarptı (2)

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDAKocaeli'nin Gölcük ilçesinde sürücüsü markete gittiği sırada bilinmeyen bir sebeple hareket ederek beton bariyere çarpan TIR, bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

18.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:20
Sürücüsü markete gitti, hareket eden TIR beton bariyere çarptı (2)

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kocaeli'nin ilçesinde sürücüsü markete gittiği sırada bilinmeyen bir sebeple hareket ederek beton bariyere çarpan TIR, bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücü araçtan indikten sonra TIR'ın hareket etmesi ve beton bariyere çarptığı anlar yer alıyor.


Kaynak: DHA
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