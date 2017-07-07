Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Tır, Refüjdeki Ağaca Çarptı

BOLU'da D-100 karayolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği TIR, yaklaşık 800 metre zik zak çizerek ilerledikten sonra orta refüje çıkıp, ağaca çarparak durdu. Sürücü, hastanede tedaviye alındı.



Ankara'ya yönüne giden 33 DTJ 04 plakalı TIR'ın şoförü Muhyettin Nakşi Özkınacı, bugün saat 18.00 sıralarında Paşaköy Kavşağı mevkisinde, direksiyonda kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkıp orta refüje çıkarak tekrar yola giren TIR, yaklaşık 800 metre zik zak çizerek ilerledikten sonra Borozanlar Mahallesi mevkisinde yeniden orta refüje çıkıp ağaca çarparak durdu.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Özkınacı'yı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özkınacı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



- Bolu