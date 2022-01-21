Sürücüsü kalp krizi geçiren araç otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Sürücüsü kalp krizi geçiren araç otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Sürücüsü kalp krizi geçiren araç otomobille çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak başka bir araçla çarpıştı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak başka bir araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BA 4578 plakalı araç sürücüsü Havalimanı istikametine giderken direksiyon başında kalp krizi geçirince kontrolden çıkan araç, 06 AL 4897 plakalı araç ile çarpıştı. İki araçta otoyolda savrulurken, kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki araç şoförü hastaneye kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı. - ANKARA

Sürücüsü kalp krizi geçiren araç otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Sürücüsü kalp krizi geçiren araç otomobille çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kalp Krizi, Otomobil, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Haber

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