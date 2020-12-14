Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı (2)
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Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı (2)

14.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:43
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı (2)

KAZA ANI KAMERADATrabzon'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kaldırıma çıkıp, büfe önündeki dolap ile yayaya çarptığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA ANI KAMERADA

Trabzon'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kaldırıma çıkıp, büfe önündeki dolap ile yayaya çarptığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir kadının kazadan saniyelerle kurtulduğu, ardından hızla gelen minibüsün büfe önündeki dolaba, ardından da M.B.'ye çarptığı, çevredekilerin de yardıma koştuğu görülüyor.


Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı (2)
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı (2)
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı (2)
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı (2)
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı (2)
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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