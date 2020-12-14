Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı

14.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:26
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı

TRABZON'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, sürücünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kaldırıma çıkıp, büfe önündeki dolap ile yayaya, ardından da otoparktaki araçlara çarptı.

TRABZON'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, sürücünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kaldırıma çıkıp, büfe önündeki dolap ile yayaya, ardından da otoparktaki araçlara çarptı. Kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Pazarkapı Mahallesi, Ortahisar Kaymakamlığı ve Ortahisar Belediye Başkanlığı binası önünde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 61 D 0323 plakalı minibüsün sürücüsü E.K., direksiyon başında fenalaştı. İçerisinde 2 yolcu bulunan minibüs, kaldırıma çıkıp bir büfenin önündeki dolaba, ardından da M.B.'ye çarptı. Bir süre kaldırımda ilerleyen minibüs, otoparktaki iki otomobile çarparak durdu. Kazada, M.B. ile sürücü E.K. yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan M.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Panelvan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Panelvan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastaneye kaldırıldı
Canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastaneye kaldırıldı
Yakınının evinde fenalaşan cezaevi firarisi, hastanede öldü
Yakınının evinde fenalaşan cezaevi firarisi, hastanede öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Adem Ljajic Serdar Aziz Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 12:48:45. #1.14#
title