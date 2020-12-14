Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 1 ölü, 1 yaralı (3)
14.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:47
KURTARILAMADITrabzon'da, sürücüsünün fenalaşması üzerine kaldırıma çıkan minibüsün çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu Mehmet Berber (69), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.
KURTARILAMADI
Trabzon'da, sürücüsünün fenalaşması üzerine kaldırıma çıkan minibüsün çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu Mehmet Berber (69), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Direksiyon başında kalp krizi geçiren minibüs sürücüsünün tedavisi ise hastanede sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı