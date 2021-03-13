Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil, motosiklete çarptı
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Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil, motosiklete çarptı

13.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:58
Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil, motosiklete çarptı

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezintiye çıkan ikili, polisin 'dur' ihtarı üzerine kaçmaya başlayınca, motosiklete çarptı.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezintiye çıkan ikili, polisin 'dur' ihtarı üzerine kaçmaya başlayınca, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Selim K.'nin ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansırken, 2 şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok noktasına kontrol noktası kurdu. Polis ekipleri, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki kontrol noktasında, 16 RBP 32 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak içinde 2 kişi bulunan otomobil, 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin de peşine takıldığı araç, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde 16 SRH 86 plakalı motosiklete çarptı.  

ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU

Kazaya rağmen yoluna devam eden otomobil ise, 10 kilometrelik kovalamaca sonunda durduruldu. Otomobil sürücüsü Çağrı A. ile arkadaşı Mehmet Şirin Ö., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Selim A. ise ağır yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere; motosikletin ters yönden gelen otomobille çarpışma anı ve motosiklet sürücüsünün havaya fırlaması yer aldı.

Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil, motosiklete çarptı
Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil, motosiklete çarptı
Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil, motosiklete çarptı
Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil, motosiklete çarptı
Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil, motosiklete çarptı
Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil, motosiklete çarptı
Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil, motosiklete çarptı
Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil, motosiklete çarptı
Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil, motosiklete çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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