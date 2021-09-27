SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ OTOMOBİL, REFÜJÜ AŞIP, BAŞKA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI - Haberler
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SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ OTOMOBİL, REFÜJÜ AŞIP, BAŞKA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da Emrah D.'nin (30) kullandığı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı yola geçip başka araca çarptı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da Emrah D.'nin (30) kullandığı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı yola geçip başka araca çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, Emrah D.'nin ise 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Emrah D.'nın kullandığı 16 EDB 70 plakalı otomobil, kavşaktan dönerken kaldırıma çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı yolda Özbek G.'nin (27) idaresindeki 16 Y 3073 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine kaza yerine trafik polisleri sevk edildi. Trafik polislerince yapılan kontrolde Emrah D.'nin 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emrah D.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmaktan da 1 bin 339 lira ceza uygulandı. Öte yandan kaza anı, seyir halindeki bir başka otomobilin araç içi kamerasınca anbean kaydedildi.

SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ OTOMOBİL, REFÜJÜ AŞIP, BAŞKA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ OTOMOBİL, REFÜJÜ AŞIP, BAŞKA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ OTOMOBİL, REFÜJÜ AŞIP, BAŞKA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ OTOMOBİL, REFÜJÜ AŞIP, BAŞKA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ OTOMOBİL, REFÜJÜ AŞIP, BAŞKA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ OTOMOBİL, REFÜJÜ AŞIP, BAŞKA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ OTOMOBİL, REFÜJÜ AŞIP, BAŞKA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ OTOMOBİL, REFÜJÜ AŞIP, BAŞKA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ OTOMOBİL, REFÜJÜ AŞIP, BAŞKA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ OTOMOBİL, REFÜJÜ AŞIP, BAŞKA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI - Haberler
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