Sürücünün yolda fark edip ezmek istemediği yılan aracın içine girdi
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Sürücünün yolda fark edip ezmek istemediği yılan aracın içine girdi

Sürücünün yolda fark edip ezmek istemediği yılan aracın içine girdi Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye erleri yerlerde sürüklenerek çıkardı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde seyir halindeki aracın içerisine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sürücünün yolda fark edip ezmek istemediği yılan aracın içine girdi
21.07.2020 17:42 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:22

Sürücünün yolda fark edip ezmek istemediği yılan aracın içine girdi

Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye erleri yerlerde sürüklenerek çıkardı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde seyir halindeki aracın içerisine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yılanı çıkarmak için dakikalarca yerlerde sürüklenen ekipler sonunda hayvanı çıkarmayı başardı.

Olay, Sandıklı Zafer Mahallesi TOKİ mevkiinde meydana geldi. Uğur Küçük 52 KE 328 plakalı hafif ticari aracıyla yolda ilerlerken, yoldan geçen yılanı fark etti. Yılanı ezmemek için yavaşlayan Küçük, hayvanın bir anda arabanın motor kısmına girdiğini fark etti. Aracını yol kenarında park eden Küçük itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından aracın motor bölümüne giren yılanı çıkardı. Ekipler yılanı girdiği çıkarma için dakikalarca yerlerde sürüklendi. Özel ekipman yardımı ile yılanı bulunduğu yerden alan itfaiye erleri yılanı tekrar doğaya saldı.

Kaynak: İHA

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