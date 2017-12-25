Sürücünün Yaralandığı Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, Cevat Şakir Caddesi'nde seyreden Şahin Tunçer'in (44) kullandığı 48 VA 923 plakalı motosiklet, 06 TMS 89 plakalı otomobilin açılan sağ arka kapısına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Tunçer, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Kazayı gören Hakkı Akgül, motosikletin yol kenarında duraklayan bir aracın açılan kapısına çarptığını ve sürüklendiğini kaydetti. Akgül, sürücünün daha sonra yol kenarındaki dubalara vurduğunu söyledi.



Otomobil sürücüsü Müslim Kırmızıaltın ise aracının açık kalan kapısını kapatmak için durakladığını ve otomobildeki kızının kapıyı tekrar kapatmak için açtığı sırada kazanın gerçekleştiğini anlattı.



Öte yandan, motosiklet sürücüsünün çarpmanın ardından savrulduğu görüntüler çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.