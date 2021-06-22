Sürücünün köpeği ezdiği anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sürücünün köpeği ezdiği anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Haberler | 3. Sayfa

Sürücünün köpeği ezdiği anlar kamerada Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir sürücü otomobiliyle yol ortasında yatan köpeğin üzerinden geçti.

Sürücünün köpeği ezdiği anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir sürücü otomobiliyle yol ortasında yatan köpeğin üzerinden geçti. Bir süre aracın önünde sürüklenip can havli ile ayağa kalkarak kaçmaya çalışan köpek aracın altında kalmaktan kurtulamadı. Sürücü aracı ile hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, yaralı köpek olay yerinde dakikalarca can çekişti.

Olay dün akşam saat 22: 45 sıralarında Gemlik Zeytin Hali yakınlarında meydana geldi. Gecenin karanlığında plakası alınamayan bir otomobille yol ortasında yatan köpeğe doğru ilerleyen sürücü önce yavaşladı. Sürücü köpek ayağa kalkıp kaçmaya çalıştığı sırada durmayıp köpeğe çarptı. Aracın önünde bir süre sürüklenen köpek, kaçmaya çalışsa da aracın altında kalmaktan kurtulamadı.

Köpeğe önce çarpan sonra altında sürükleyen sürücü hiç birşey olmamış gibi yoluna devam etti. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan görüntüler büyük tepki topladı. Ağır yaralanan köpek ise barınakta tedavi altına alındı.

Sürücünün köpeği ezdiği anlar kamerada
Sürücünün köpeği ezdiği anlar kamerada
Sürücünün köpeği ezdiği anlar kamerada
Sürücünün köpeği ezdiği anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal

Yolun ortasındaki köpeği ezip geçen sürücü, arkasına bile bakmadan kaçtı
Yolun ortasındaki köpeği ezip geçen sürücü, arkasına bile bakmadan kaçtı
Kız arkadaşıyla sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayıp baygınlık geçirdi
Kız arkadaşıyla sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayıp baygınlık geçirdi
Çocukların kavgasına aileler katıldı, ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Çocukların kavgasına aileler katıldı, ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Deniz Poyraz Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Coşkun Demet Özdemir Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sürücünün köpeği ezdiği anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 21:25:25. #1.15#

title