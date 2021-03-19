Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; yaralı kadını itfaiye kurtardı

İZMİR'in Konak ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, otomobilde sıkışan bir kadın ise itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Çınartepe Mahallesi Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat K. yönetimindeki 35 ACF 861 plakalı kiralık otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, park halindeki Muzaffer Kızıltaş'a ait 35 ABH 38 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Didem S. araçta sıkışırken, sürücü Murat K. ise yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Didem S.'yi yaptıkları müdahaleyle bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Didem S., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunda kırık olan Didem S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Murat K.'nın otomobilinde içki şişeleri göze çarparken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.'BEN KADINA MÜDAHALE EDERKEN BEYEFENDİ KAÇTI'Kazanın görgü tanıklarından Serpil Karataş, yaşadığı korkuyu anlattı. Karataş, "Beyefendi arabadan indi, kadının yanından, tekrar arabaya geldi. Ben kadını sakinleştirmeye çalıştım. Kadın paniklemişti bağırıyordu. Ben kadına müdahale ederken beyefendi kaçtı" dedi.'DEPREM Mİ OLUYOR?'

Kazanın meydana geldiği yerde oturan İbrahim Yamaç ise kaza sırasında deprem olduğunu düşünerek korku dolu anlar yaşadığını ifade ederek, "Korkmak ne kelime, yataktan fırladık. Ben dedim ne oluyor acaba deprem mi oluyor? Aşağı indim baktım fırtına kopuyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı