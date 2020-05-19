Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet, otomobilin altında kaldı: 1 yaralı
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Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet, otomobilin altında kaldı: 1 yaralı

Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet, otomobilin altında kaldı: 1 yaralı Malatya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet karşı yönden gelen otomobilin altına girdi.

Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet, otomobilin altında kaldı: 1 yaralı
19.05.2020 01:15 | Son Güncelleme: 19.05.2020 01:16

Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet, otomobilin altında kaldı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet karşı yönden gelen otomobilin altına girdi.

Kaza,Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Sağlık Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilmeyen 33 CAT 29 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı yönde gelen 44 PP 527 plakalı sürücüsü henüz öğrenilmeyen otomobilin altına girdi.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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