Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet, otomobilin altında kaldı: 1 yaralı Malatya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet karşı yönden gelen otomobilin altına girdi.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet karşı yönden gelen otomobilin altına girdi.

Kaza,Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Sağlık Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilmeyen 33 CAT 29 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı yönde gelen 44 PP 527 plakalı sürücüsü henüz öğrenilmeyen otomobilin altına girdi.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MALATYA

Kaynak: İHA