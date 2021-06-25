Sürücünün kararsızlığı kazaya sebep oldu: 1 yaralı
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Sürücünün kararsızlığı kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Sürücünün kararsızlığı kazaya sebep oldu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın, sürücülerden bir tanesinin kavşakta dönerken bir anda karar değiştirmesi sonucunda meydana geldiği kayıtlara girdi.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antbirlik istikametinden otogar istikametine seyir halindeki Ahmet Gubaş'ın kullandığı 07 LBZ 50 plakalı otomobil ile MATSO istikametinden Sorgun bulvarına çıkan Burak Başusta'nın kullandığı 07 D 7201 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 07 LBZ 50 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Gubaş, başını cama çarparak yaralandı. Gubaş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı, kavşakta bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, MATSO istikametinden Sorgun Bulvarına çıkmakta olan 07 D 7201 plakalı otomobilin sürücüsünün, önce otogar istikametine dönmek istemesi, ani bir kararla direk devam etmek istediği, bu kararsızlığın kazanın oluşmasında etken olduğu gözlendi. - ANTALYA

Sürücünün kararsızlığı kazaya sebep oldu: 1 yaralı
Sürücünün kararsızlığı kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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