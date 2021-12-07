Sürücünün "ikiz plaka" oyununu polis bozdu

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda gerçekleştirilen taksi denetimleri sırasında durdurulan bir aracın sahte plakayla ticari taksi gibi çalıştırıldığı belirlendi. "İkiz plaka" oyunu bozulan sürücüye toplam 20 bin 209 lira para cezası kesilirken, araç da 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Sivil trafik ekipleri, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde ticari taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında durdurulan, 34 TCD 83 plakalı aracın motor/şase numaraları sorgulandı. Sorgulamada aracın gerçek plakasının 59 T 4550 olduğu ve 2016 model sarı renkli Hyundai marka araca ait olduğu, "ikiz plaka" yapılarak ticari taksi olarak çalıştırıldığı ve yolcu taşındığı tespit edildi. Ardından araç sürücüsü Şükrü D.'ye başka bir araca ait tescilli plakayı takmak ve kullanmaktan 6 bin 687 lira, 2.kez yetki belgesiz 'korsan' taşımacılıktan 13 bin 400 lira ve araç tescil belgesini araçta bulundurmamaktan 122 lira olmak üzere, toplam 20 bin 209 lira cezai işlem uygulandı. Korsan taksicilik yaptığı tespit edilen araç 60 gün süre ile trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü Şükrü D. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - İSTANBUL

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