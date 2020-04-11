Sürücünün hızı kamyoneti yanmaktan kurtardı Sürücünün hızı kamyoneti yanmaktan kurtardı Elazığ'da geri dönüşüm malzemesi toplayan kamyonetteki malzemeler yanmaya başladı, sürücü caddenin boşaltılmasını sağlayarak aracı yanmaktan kurtardı.

Sürücünün hızı kamyoneti yanmaktan kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da geri dönüşüm malzemesi toplayan kamyonetteki malzemeler yanmaya başladı, sürücü caddenin boşaltılmasını sağlayarak aracı yanmaktan kurtardı.

Yangın,kent merkezinde Korona virüs tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Gazi caddesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan geri dönüşüm malzemeleri toplayan kamyonetin arka kısmında yangın çıktı. Kutuların alev alev yanmaya başladığını fark eden sürücü aracı durdurup, caddeye boşaltma yaptı. Bu sayede aracın yanmasına engel olunurken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, cadde üstünde yanan kutuları söndürdü.

Yangının nedeninin belli olmadığı öğrenildi,

Kaynak: İHA