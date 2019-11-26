Sürücünün hayatını kayın ağaçları hayatını kurtardı
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Sürücünün hayatını kayın ağaçları hayatını kurtardı

Bolu'da meydana gelen kazada sürücünün hayatını kayın ağaçları kurtardı.

26.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:24
Sürücünün hayatını kayın ağaçları hayatını kurtardı

'da meydana gelen kazada sürücünün hayatını kayın ağaçları kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Abant kara yolunda idaresindeki 14 EF 101 plakalı otomobil, Abant yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Şarampole devrilen araç kayın ağaçlarına çarparak durabildi.

Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaynak: AA
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