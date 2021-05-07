SÜRÜCÜNÜN FECİ ŞEKİLDE DARBETTİĞİ MOTOKURYE GECELERİ AĞRILARIMDAN YATAMIYORUM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

SÜRÜCÜNÜN FECİ ŞEKİLDE DARBETTİĞİ MOTOKURYE GECELERİ AĞRILARIMDAN YATAMIYORUM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SÜRÜCÜNÜN FECİ ŞEKİLDE DARBETTİĞİ MOTOKURYE GECELERİ AĞRILARIMDAN YATAMIYORUMHaber - Kamera Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ İSTANBUL,(DHA)- ÜMRANİYE'de uzun farları yanan otomobil sürücüsünü uyardığı için feci şekilde darbedilen motokurye Hüseyin Uraz o anları anlattı.

SÜRÜCÜNÜN FECİ ŞEKİLDE DARBETTİĞİ MOTOKURYE GECELERİ AĞRILARIMDAN YATAMIYORUM

Haber - Kamera Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ İSTANBUL,(DHA)- ÜMRANİYE'de uzun farları yanan otomobil sürücüsünü uyardığı için feci şekilde darbedilen motokurye Hüseyin Uraz o anları anlattı. Uraz, Bu adamdan sonuna kadar şikayetçiyim. Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. dedi.

Olay, çarşamba akşamı saat 20.30 sıralarında Ümraniye, Armağanevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, motoruyla verilen adrese siparişi götürmek için yola çıkan 17 yaşındaki Hüseyin Uraz, trafikte otomobilin uzun farları yanan sürücüyü uyardı. Kendisini uyaran motokuryeye sinirlenen sürücü peşinden gitmeye başladı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü Hüseyin Uraz'ın önüne keserek araçtan aşağıya indi. Motokuryenin yanına gelen sürücü hiç konuşmadan defalarca yumruklamaya başladı. Otomobil sürücüsü bir yandan tehditler savururken bir yandan da yumruklamaya devam etti. Sürücü daha sonra otomobiline binerek sokaktan ayrıldı.

İNER İNMEZ 3 TANE YUMRUK ATTI

O anlar güvenlik kameralarına yansırken otomobil sürücüsünün darbettiği Hüseyin Uraz yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Uraz, Pandemi sürecinde evlere hizmet ediyoruz, motordan ekmeğimizi kazanıyoruz. Siparişe çıkmıştım. Caddeden aşağı inerken o bana doğru geliyordu. Ben de aşağı doğru iniyordum. Sola sinyal yakmıştı, sola dönecekti. Uzun farları yakmıştı. 'Kapatır mısınız' dedim. O da döndü arkamdan bağırdı. Ben de döndüm baktım devam ettim. Bir ara sokağa girdim. Ara sokakta önümü kesti. İner inmez 3 tane yumruk attı. Birincisinde travma geçirdim, ikincisinde neye uğradığımı şaşırdım. Bu adamdan sonuna kadar şikayetçiyim. Sonuna kadar savaşacağım sonu ne olursa olsun. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım, hakkımı savunacağım. dedi.

CAM PARÇALARI GÖZÜME GELDİ

Motokurye Uraz, Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. Adam 35-40 yaşlarındaydı. Ben daha gencim zaten kalkıp bana vurması hata. Yatamıyorum, uykusuzum. Gözümü darmaduman etti, kaskımı parçaladı. Kaskımın şu kısmına yumruk atınca cam parçaları gözüme geldi. diye konuştu.

SÜRÜCÜNÜN FECİ ŞEKİLDE DARBETTİĞİ MOTOKURYE GECELERİ AĞRILARIMDAN YATAMIYORUM
SÜRÜCÜNÜN FECİ ŞEKİLDE DARBETTİĞİ MOTOKURYE GECELERİ AĞRILARIMDAN YATAMIYORUM
SÜRÜCÜNÜN FECİ ŞEKİLDE DARBETTİĞİ MOTOKURYE GECELERİ AĞRILARIMDAN YATAMIYORUM
SÜRÜCÜNÜN FECİ ŞEKİLDE DARBETTİĞİ MOTOKURYE GECELERİ AĞRILARIMDAN YATAMIYORUM
SÜRÜCÜNÜN FECİ ŞEKİLDE DARBETTİĞİ MOTOKURYE GECELERİ AĞRILARIMDAN YATAMIYORUM
SÜRÜCÜNÜN FECİ ŞEKİLDE DARBETTİĞİ MOTOKURYE GECELERİ AĞRILARIMDAN YATAMIYORUM
SÜRÜCÜNÜN FECİ ŞEKİLDE DARBETTİĞİ MOTOKURYE GECELERİ AĞRILARIMDAN YATAMIYORUM
SÜRÜCÜNÜN FECİ ŞEKİLDE DARBETTİĞİ MOTOKURYE GECELERİ AĞRILARIMDAN YATAMIYORUM
SÜRÜCÜNÜN FECİ ŞEKİLDE DARBETTİĞİ MOTOKURYE GECELERİ AĞRILARIMDAN YATAMIYORUM
SÜRÜCÜNÜN FECİ ŞEKİLDE DARBETTİĞİ MOTOKURYE GECELERİ AĞRILARIMDAN YATAMIYORUM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı, kara yolu kan gönlüne döndü
Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı, kara yolu kan gönlüne döndü
1,5 dakikada pişiyor! İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor
1,5 dakikada pişiyor! İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor
Otomobil satışlarında Renault, hafif ticari satışlarında Ford ilk sırada yer aldı
Otomobil satışlarında Renault, hafif ticari satışlarında Ford ilk sırada yer aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Müge Anlı Cansu Dere Nesrin Cavadzade
Spor Diego Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SÜRÜCÜNÜN FECİ ŞEKİLDE DARBETTİĞİ MOTOKURYE GECELERİ AĞRILARIMDAN YATAMIYORUM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 10:26:32. #1.16#

title