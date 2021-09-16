Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon otomobile çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon otomobile çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon otomobile çarptı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir zincir markete malzeme indirmek için duran kapalı kasa kamyon, sürücüsünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sonucu geri geri giderek duraklama yapan bir otomobile arkadan çarptı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir zincir markete malzeme indirmek için duran kapalı kasa kamyon, sürücüsünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sonucu geri geri giderek duraklama yapan bir otomobile arkadan çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi üzerinde bir zincir marketine malzeme indirmek için market önüne yanaşan kapalı kasa kamyonun sürücüsü, iddiaya göre el frenini çekmeden aracından indi. Hareket etmeye başlamasıyla geri geri giden kamyon, herkesin şaşkın bakışları arasında geri geri giderek duraklama yapan bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil, kısa bir mesafe gittikten sonra durdu. Kazada, araç içerisinde kimsenin olmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bu sırada kamyonun yolda bekleyen ve yürüyen insanlara çarpmaması olası bir facianın da önüne geçti. - KONYA

Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon otomobile çarptı

Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon otomobile çarptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dedikodu nedeniyle 20 yıllık arkadaşını öldüren zanlının iddianamesinde dikkat çeken detay: İşin içinde hala kızı varmış

Dedikodu nedeniyle 20 yıllık arkadaşını öldüren zanlının iddianamesinde dikkat çeken detay: İşin içinde hala kızı varmış

 Ölümüne yol kavgası

Ölümüne yol kavgası

 Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 'Benim çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmek istedi

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Destici Devlet Bahçeli
Magazin Göksel Müge Anlı Yağmur Aşık Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Diego Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Mansur Yavaş Donald Trump Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon otomobile çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:17:43. #1.12#