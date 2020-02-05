Sürücünün dikkati faciayı önledi
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Sürücünün dikkati faciayı önledi

Kayseri'de içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, seyir halindeyken yandı.

05.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:24
Sürücünün dikkati faciayı önledi

'de içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, seyir halindeyken yandı. Sürücünün erken fark etmesiyle olayda yaralanan olmazken, otomobil küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, Sivas bulvarı üzerinde H.D.'nin sürücüsü olduğu 38 AAB 941 plakalı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Otomobilden koku geldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu ekiplerine verdi. İhbarın üzerine olay yerine ve polis ekipleri sevk edildi. ekipleri alev alan otomobile müdahale ederken polis ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Alev alev yanan otomobil, küle dönerken olayda yaralanan olmadı.


Olayı anlatan sürücü H.D., "Anayurt'tan çıktım teyzemlere gidiyordum. Araçta teyzemler de vardı. Işıklarda koku geldi, duman çıkmaya başlayınca sağa çektim. Bir anda alev aldı araba" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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