Sürücünün ayakkabısından uyuşturucu çıktı
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Sürücünün ayakkabısından uyuşturucu çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları aracın sürücüsünün ayakkabısının içinde kubar esrar ele geçirdi.

30.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:31
Sürücünün ayakkabısından uyuşturucu çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları aracın sürücüsünün ayakkabısının içinde kubar esrar ele geçirdi.


Gümüşova ilçesi Adaköy köyü yolu üzerinde Düzce İl Jandarma Komutanlığı köpekli narkotik ekipleri ve Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerinin yaptığı rutin yol uygulaması sırasında M.Y.'nin kullandığı otomobilde ve sürücünün üzerinde arama yapıldı. Jandarma narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine sürücü M.Y.'nin ayakkabısını çıkarttıran ekipler, ayakkabının içine gözlenmiş kubar esrar maddesi buldu. Şahıs gözaltına alınırken, Düzce Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile adli soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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