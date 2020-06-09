Sürücünün ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
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Sürücünün ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yol denetiminde durdurulan otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine sürücünün ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

09.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:54

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yol denetiminde durdurulan otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine sürücünün ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, narkotik köpeklerinin katılımıyla yol emniyet ve kontrol uygulaması yaptı.
Ekipler uygulama kapsamında F.K. yönetimindeki otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği "Fırtına" eşliğinde sürücünün üzerinde ve araçta arama yapıldı.
Aramada, narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine F.K'nin ayakkabısının tabanına poşet içinde gizlenmiş halde 25 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü hakkında işlem başlattı.

Sürücünün ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
Sürücünün ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
Sürücünün ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
Sürücünün ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
Sürücünün ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Kaynak: AA

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