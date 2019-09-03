03.09.2019 18:18

Sürücünün ayakkabı değiştirmek için durduğu otomobildekilere, hafif ticari araç çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sürücüsünün ayakkabısını değiştirmek için yol kenarına çektiği otomobilden inenlere, arkadan gelen hafif ticari çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 karayolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. Amasya Cezaevinde bir yakınının açık görüşüne katıldıktan sonra Ordu'nun Gölköy ilçesine dönen 52 AC 321 plakalı otomobilin sürücüsü Erdal Yücel (51), ayakkabısını değiştirmek için aracı güvenlik şeridine çekerek durdu. Sürücünün araçta bulunan eşi Yıldız Yücel ve kızları Rümeysa (14) ve Hayrünisa Yücel (15) de otomobilden inerek hava almak istedi. Bu sırada Kocaeli'den Gümüşhane'ye giden Mürsel Koca (54) yönetimindeki 41 TF 654 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak park halindeki otomobilin sağında duran Yıldız Yücel ile kızları Rümeysa ve Hayrünisa Yücel'e çarptı. Kazada Yıldız Yücel olay yerinde hayatını kaybederken Rümeysa ve Hayrünisa Yücel ile hafif ticari araçtaki sürücü Mürsel ile Elif (64) ve İpek Koca (52) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan incelemelerin ardından Yıldız Yücel'in cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza sırasında başka araçta bulunan ve olayı duyarak gelen Yıldız Yücel'in kız kardeşi Hanife Tepe de sinir krizi geçirdi. Ayakkabı değiştirmek için aracını durduran ve olayı yara almadan atlatan sürücü Erdal Yücel de gözyaşlarına boğuldu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA