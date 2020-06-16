Sürücünün, 9 yaşındaki bisikletliyi tekme- tokat dövdüğü anlar kamerada
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Sürücünün, 9 yaşındaki bisikletliyi tekme- tokat dövdüğü anlar kamerada

KONYA'da, oturdukları sitenin önündeki sokakta bisikletiyle gezen 9 yaşındaki M.A.D., iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu araca doğru tükürdü.

Sürücünün, 9 yaşındaki bisikletliyi tekme- tokat dövdüğü anlar kamerada
16.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:28

KONYA'da, oturdukları sitenin önündeki sokakta bisikletiyle gezen 9 yaşındaki M.A.D., iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu araca doğru tükürdü. Bunun üzerine peşinden siteye gelen sürücü, M.A.D.'yi yakasından tutup tekme- tokat dövdü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun ailesi, sürücüden şikayetçi oldu.

Olay, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. M.A.D., elektriklerin kesilmesi sonucu açık bırakılan bahçe kapısından, arkadaşlarıyla çıkıp bisikletle sitenin önündeki sokakta gezmeye başladı. İddiaya göre bu sırada yoldan geçen bir aracın sürücüsü çocukları sıkıştırdı. M.A.D. de araca doğru tükürdü. M.A.D. ve arkadaşları tekrar evlerinin bulunduğu sitenin bahçesine geldi.  Peşlerinden gelen 55- 60 yaşlarındaki kimliği belirsiz sürücü de bisikletiyle gezen M.A.D.'yi yakasından tutup, durdurup tokat atmaya başladı. Aldığı darbeler sonucu M.A.D. bisikletiyle birlikte düştü. Saldırgan sürücü bu kez de çocuğa tekme atıp uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Durumu öğrenen çocuğun ailesi ise sürücü hakkında şikayetçi oldu. Polis, sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.     

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Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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