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Sürücülerin trafik tartışması kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sürücülerin trafik tartışması kamerada Ankara'nın Sincan ilçesinde iki sürücü trafikte kavga etti.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Sürücülerin trafik tartışması kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde iki sürücü trafikte Kavga etti. Sürücülerin birinin diğer sürücünün aracına saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Sanayii Türkmenistan Caddesi'nde iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Bu sırada sürücülerden biri aracından inerek diğer araca saldırdı. Yaşanan gergin anlar diğer sürücü tarafından görüntülendi.

Sürücülerin trafik tartışması kamerada

Sürücülerin trafik tartışması kamerada

Sürücülerin trafik tartışması kamerada

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