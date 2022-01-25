Sürücülerin sıkıntı yaşamamaları için jandarma sürekli devriye gezdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürücülerin sıkıntı yaşamamaları için jandarma sürekli devriye gezdi

Sürücülerin sıkıntı yaşamamaları için jandarma sürekli devriye gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücülerin sıkıntı yaşamamaları için jandarma ekipleri sürekli devriye gezdi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücülerin sıkıntı yaşamamaları için jandarma ekipleri sürekli devriye gezdi.

Sıcaklığın ilçede eksi 13 derecelere kadar düştüğü Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen 24 saat esasına göre mesai yaptı. Yollarda sürekli devriye gezen ekipler, bozulan ve yolda kalanları devriye araçları ile alıp güvenli noktalara kadar bıraktı. Ekipler ayrıca karayolunda araç sürücülerini sürekli dikkatli olmaları ve özellikle buzlanmadan kaynaklı kazalara karşı uyardı. - AFYONKARAHİSAR

Sürücülerin sıkıntı yaşamamaları için jandarma sürekli devriye gezdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karahisar, Jandarma, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title