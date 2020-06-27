Sürücülerin İşi Kolaylaşacak: Yeni Yapay Zeka Sistemi Yeni geliştirilen bir yapay zeka sistemi ile birlikte sürücülerin işi çok daha fazla kolaylaşacak.

Yeni geliştirilen bir yapay zeka sistemi ile birlikte sürücülerin işi çok daha fazla kolaylaşacak. Bu yapay zeka sistemi sürücülere köşeden gelebilecek veya gelen riskleri gösterecek. Hadi gelin bu özelliği hep beraber inceleyelim.

Hem otonom araçlarda hem de standart otomobillerde en büyük problemlerden birisi de trafik kazalarıdır. Trafik kazalarının büyük bir bölümü, köşeden aniden çıkan araçlar veya insanlar nedeniyle gerçekleşiyor. Bazen bisiklet veya motosiklet kullanan kişiler köşeden aniden çıkarak yine kazaya neden olabiliyor. Elbette burada sorumluluk her iki tarafta. Fakat yeni geliştirilen bir sistem bu kazaları önleyebiliyor.

Yeni yapay zeka sistemi köşeden biri çıktığında uyarı verecek

Princeton Üniversitesi'nde görevli Profesör Felix Heide tarafından geliştirilen bir sistem ile birlikte, yapay zeka çok daha donanımlı hale geliyor. Üstelik bu gelişim yalnızca otonom araçlar için kullanılmayacak. Aynı zamanda standart araçlarda da böyle bir teknolojinin kullanılması planlanıyor.

Bu sistem aslında son derece basit bir şekilde çalışıyor. Köşeden çıkan bir insan veya araç olduğunda hızlıca uyarı alıyorsunuz. Uyarı aldıktan sonra aracınız ile ilgili karar tamamen size ait. Otonom araçlarda ise bu uyarılar hızlı bir şekilde yapay zeka kullanan sistemlere iletiliyor.

Projeyi geliştiren ekip, henüz bir prototip üzerinde çalıştıklarını ve bunun gelecek açısından umut verici olduğunu söylüyor. Muhtemelen ilerleyen yıllarda bu tür sistemler araçlarda daha fazla kullanılacak. Sizce böyle sistemler araç güvenliğini sağlayabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir