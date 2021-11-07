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Sürücülerin dikkatsizliği pahalıya mal oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sürücülerin dikkatsizliği pahalıya mal oldu Tek şerit haline getirilen yolda tersten ilerleyen sürücülere ceza yağdı Kazalara neden olduğu gerekçesiyle yaklaşık 3 gün önce bir şeridi trafiğe kapatılan Şanlıurfa-Suruç bağlantılı yolunu yerleştirilen uyarı levhalarına dikkat etmeden...

ŞANLIURFA (İHA) - Sürücülerin dikkatsizliği pahalıya mal oldu

Tek şerit haline getirilen yolda tersten ilerleyen sürücülere ceza yağdı

ŞANLIURFA - Kazalara neden olduğu gerekçesiyle yaklaşık 3 gün önce bir şeridi trafiğe kapatılan Şanlıurfa-Suruç bağlantılı yolunu yerleştirilen uyarı levhalarına dikkat etmeden kullanan sürücülere ceza yağdı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesi çıkışında yer alan Şanlıurfa - Suruç bağlantı yolunun bir şeridi kazaya neden olduğu gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. İlçeden Şanlıurfa karayoluna çıkış şeklinde tek yön haline getirilen yola uyarı levhaları konuldu. İlçeye girişler ise yaklaşık 300 metre ileride bulunan otoban çevre yolu kavşağı üzerinden verildi. Yolun kullanılmaya devam edilmesi üzerine bölgeye giden jandarma trafik ekipleri, uygulama yaptı. Jandarmanın uygulamasında uyarı levhalarına dikkat etmeyerek ters yola girdikleri belirlenen araçlar durduruldu.

Dikkatsizlikleri pahalıya mal oldu

Sürücüler, her gün kullandıkları yolun tek yön haline getirildiğini yedikleri cezayla öğrendi. Uyarı levhalarını görmediklerini söyleyen sürücüler kendilerini savundu. Araçları durduran jandarma trafik ekipleri ise yolun her iki tarafına da 3 gündür uyarı levhaları konulduğunu belirtti. Sürücülerin itirazı da ceza yemelerine engel olamadı. Ekipler, ters yola girdikleri belirlenen 15 sürücüye ceza kesti.

Sürücülerin dikkatsizliği pahalıya mal oldu

Sürücülerin dikkatsizliği pahalıya mal oldu

Sürücülerin dikkatsizliği pahalıya mal oldu

Sürücülerin dikkatsizliği pahalıya mal oldu

Sürücülerin dikkatsizliği pahalıya mal oldu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Son Dakika Haberleri
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