Sürücülerin atlarla imtihanı...Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sürücülerin atlarla imtihanı...Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | Güncel

Sürücülerin atlarla imtihanı...Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde yola çıkan atlar trafiği karıştırdı.

Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Sürücülerin atlarla imtihanı...Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde yola çıkan atlar trafiği karıştırdı. Bir süre yolda gezinen atlar ezilme tehlikesi geçirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi İstanbul - Çanakkale yan yolunda bir grup at yola çıkarak etrafta otlanmaya başladı. Etrafta otlanırken, bir anda yola atılan atlar trafikte aksamalara sebep oldu. Yolda sürücüleri bir süre bıktıran atlar zaman zaman ezilme tehlikesi yaşarken, atların trafiği karıştırdığı anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. İnatçı atlar bir süre trafiği aksattıktan sonra bölgeden uzaklaşarak, gözlerden kayboldu.

Sürücülerin atlarla imtihanı...Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı
Sürücülerin atlarla imtihanı...Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı
Sürücülerin atlarla imtihanı...Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı
Sürücülerin atlarla imtihanı...Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı
Sürücülerin atlarla imtihanı...Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı
Sürücülerin atlarla imtihanı...Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı
Sürücülerin atlarla imtihanı...Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı
Sürücülerin atlarla imtihanı...Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı
Sürücülerin atlarla imtihanı...Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı
Sürücülerin atlarla imtihanı...Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı
Sürücülerin atlarla imtihanı...Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Bahar Candan Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sürücülerin atlarla imtihanı...Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 10:40:55. #1.16#
title