Sürücülerin, ateşleri ölçüldü Sürücülerin, ateşleri ölçüldüKONYA'da Kulu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişinde oluşan kontrol noktasında polis, araçları durdurup, sürücü ve yanlarındaki yolcuların ateşlerini ölçüyor.

Sürücülerin, ateşleri ölçüldü

KONYA'da Kulu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişinde oluşan kontrol noktasında polis, araçları durdurup, sürücü ve yanlarındaki yolcuların ateşlerini ölçüyor. Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara- Konya karayolunda kent girişinde kontrol noktası oluşturdu. Polis, araçları durdurup sürücülerin ateşlerini ölçtü. O an ateşi yüksek olanlar, bir süre dinlendirildi. Tekrar yapılan kontrolde yüksek ateş görülmeye devam ederse sağlık görevlilerine bilgi veriliyor. Otobüslerdeki yolcuların ise, seyahat belgeleri kontrol edildi.

Kaynak: DHA