Son dakika haberleri... Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor
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Son dakika haberleri... Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor Elazığ Bölge Trafik Şube Müdürü Cengiz Yeğen: "20 katarlı bir tren frene bastığı anda duramaz, durması mümkün değil" Dünyanın her yerinde hemzemin geçit kazalarının aynı sebepten dolayı meydana geldiğini belirten Bölge Trafik...

Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor

Elazığ Bölge Trafik Şube Müdürü Cengiz Yeğen:

"20 katarlı bir tren frene bastığı anda duramaz, durması mümkün değil"

ELAZIĞ - Dünyanın her yerinde hemzemin geçit kazalarının aynı sebepten dolayı meydana geldiğini belirten Bölge Trafik Şube Müdürü Cengiz Yeğen, sürücülerin aldıkları riskler sonucunda 20 katarlı bir trenin durmasının mümkün olmadığını ve en büyük önlemin sabır olduğuna dikkat çekti.

Elazığ Bölge Trafik Şube Müdürü Cengiz Yeğen, son dönemlerde dünyada ve özellikle Türkiye'de yaşanan çok ölümlü kazaların en başında yer alan hemzemin geçit kazaları ile ilgili bilgi vererek önemli uyarılarda bulundu. Ortalama 20 katarlık bir trenin aniden durmasının imkansız olduğuna vurgu yapan Yeğen, kazaların meydana gelmemesi için sürücülere ve yayalara ciddi görev düştüğünü kaydetti. Yeğen, hemzemin geçit kazalarını önlemenin en büyük çözümünün trenin gelmesi durumunda risk alınmaması, mutlak surette durulması ve yol kontrol edilerek geçilmesi ile olabileceğini söyledi.

Hemzemin geçidi hakkında bilgi veren Trafik Şube Müdürü Cengiz Yeğen, "Hemzemin geçitler, tren yollarının karayollarıyla kesişme noktalarının olduğu bölgelere denir. Bunu üçe ayırıyoruz, kontrollü hemzemin geçitler, kontrolsüz hemzemin geçitler ve tamamen kara taşıtlarıyla çakışmayacak şekilde üst veya alt geçit şeklinde olan battı çıktı şeklinde olan geçitlerimiz var. Görüldüğü üzere burada kontrollü hemzemin geçidin yanında bulunuyoruz. Normalde komuta kontrol merkezi trenler buraya gelmeden önce burayı kapatarak bu yolu kullanan özellikle araçların veya yayaların durmasını komutunun verir anlamına gelen bariyerleri indiriyorlar" dedi.

"Alınan riskin sonucunda bu kazalar oluyor"

Sürücü ve yayaların risk alması sonucunda hemzemin geçit kazalarının meydana geldiğini ifade eden Yeğen, "Maalesef istemediğimiz kazaların birçoğunda sürücülerimiz risk alıyorlar. Bu hiç istemediğimiz, arzulamadığımız bir durum. Aldıkları riskler sonucunda 20 katarlı bir tren frene bastığı anda duramaz, durması mümkün değil. Zaten hemzemin geçitler çok iyileştirilmiş yollar değiller. Tam geçerken stop etme ve benzeri durumlar oluyor. Dünyanın her yerinde bu tarz istemediğimiz kazalar oluyor. Bazen akaryakıt yüklü kamyonların bu tarz kazalara karıştığını görüyoruz. Bu riskin sonucunda bu kazalar oluyor" diye konuştu.

İstenmeyen bu kazaların önüne geçmek için bariyerler açılıncaya kadar mutlak surette beklenmesi gerektiğini vurgulayan Yeğen, bariyerler açıldıktan sonra da sürücülerin sağına ve soluna dikkat ederek geçiş sağlamasının sağlıklı olacağını dile getirdi.

Son dakika haberleri... Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor
Son dakika haberleri... Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor
Son dakika haberleri... Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor
Son dakika haberleri... Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor
Son dakika haberleri... Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor
Son dakika haberleri... Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor
Son dakika haberleri... Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor
Son dakika haberleri... Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor
Son dakika haberleri... Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor
Son dakika haberleri... Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor
Son dakika haberleri... Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor
Son dakika haberleri... Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor
Son dakika haberleri... Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor
Son dakika haberleri... Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor
Son dakika haberleri... Sürücülerin aldığı riskler hemzemin geçitlerde kazaya neden oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

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