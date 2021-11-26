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Sürücüleri 'yolda kaldım' gibi bahanelerle durdurup eşyalarını çalan 3 kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sürücüleri 'yolda kaldım' gibi bahanelerle durdurup eşyalarını çalan 3 kadın tutuklandı

Antalya'da seyir halindeki araç sürücülerini 'yolda kaldım', 'aşk vaadi' gibi bahanelerle durdurup paralarını ve eşyalarını çalan 3 kadın, 1 erkek şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da seyir halindeki araç sürücülerini 'yolda kaldım', 'aşk vaadi' gibi bahanelerle durdurup paralarını ve eşyalarını çalan 3 kadın, 1 erkek şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı. 3 kadın tutuklanırken, erkek şahıs serbest bırakıldı.

Antalya'da son günlerde, seyir halindeki araç sürücülerini durduran 3 kadının, 'yolda kaldım', 'aşk vaadi' gibi bahanelerle sürücüyü sıkıştırıp ceplerinde bulunan para ve değerli eşyalarını çaldıkları tespit edildi. 25 Kasım Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesinde kullandıkları araçla birlikte S.S., S.S., S.S. isimli 3 kadınla birlikte M.T. isimli erkek şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Şüphelilerin yapılan incelemesinde; 23 Kasım Salı günü Kepez'de aracı ile seyir halinde bulunan müşteki S.E.'yi durdurarak cebinde bulunan 300 TL'sinın yankesicilik suretiyle alınması olayı, 25 Kasım Perşembe günü Kepez'de bisikleti ile evine giden müşteki E.G.'yi durdurarak cebinde bulunan 400 TL'sinin yankesicilik suretiyle alınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Olaylarla ilgili yakalanan şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 3 kadın, 1 erkek şüpheli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 3 kadın tutuklanırken, erkek şahıs serbest bırakıldı. - ANTALYA

Sürücüleri 'yolda kaldım' gibi bahanelerle durdurup eşyalarını çalan 3 kadın tutuklandı

Sürücüleri 'yolda kaldım' gibi bahanelerle durdurup eşyalarını çalan 3 kadın tutuklandı

Sürücüleri 'yolda kaldım' gibi bahanelerle durdurup eşyalarını çalan 3 kadın tutuklandı

Sürücüleri 'yolda kaldım' gibi bahanelerle durdurup eşyalarını çalan 3 kadın tutuklandı

Sürücüleri 'yolda kaldım' gibi bahanelerle durdurup eşyalarını çalan 3 kadın tutuklandı

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