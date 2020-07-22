Sürücüleri şaşkına çeviren olay
Sürücüleri şaşkına çeviren olay Biranda trafiği birbirine kattı, her yolu denediler ama zaptedemediler Edirne'de bir anda ortaya çıkarak trafiği birbirine katan tayı, yakalamak isteyen vatandaşlar her yolu denemesine rağmen tayı zaptedemediler.
Sürücüleri şaşkına çeviren olay
Biranda trafiği birbirine kattı, her yolu denediler ama zaptedemediler
EDİRNE - Edirne'de bir anda ortaya çıkarak trafiği birbirine katan tayı, yakalamak isteyen vatandaşlar her yolu denemesine rağmen tayı zaptedemediler.
Edirne'de trafik yoğunluğunun en fazla olduğu Londra Asfaltında biranda araçların arasına girerek trafiği birbirine katan tay sürücülere zor anlar yaşattı. Çevredeki vatandaşlar arabaların arasına girerek tayı yakalamaya çalışırken kaçan tay bu kez de, araç trafiğine kapalı olan Saraçlar Caddesinde vatandaşların arasına girdi.
Her yolu denediler zaptedemediler
Çevredekileri şaşkına çeviren tay, yine araçların arasına girerek trafiğin aksamasına neden oldu. Trafiği birbirine katan tayı, yakalamak isteyen vatandaşlar her yolu denemesine rağmen tayı zaptedemediler.
Şaşkın bakışlar altında çevreden uzaklaştı
Çevredekilerin şaşkın bakışları altında sağa sola koşturan tay daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: İHA