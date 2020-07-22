Sürücüleri şaşkına çeviren olay Sürücüleri şaşkına çeviren olay Biranda trafiği birbirine kattı, her yolu denediler ama zaptedemediler Edirne'de bir anda ortaya çıkarak trafiği birbirine katan tayı, yakalamak isteyen vatandaşlar her yolu denemesine rağmen tayı zaptedemediler.

Sürücüleri şaşkına çeviren olay

Biranda trafiği birbirine kattı, her yolu denediler ama zaptedemediler

EDİRNE - Edirne'de bir anda ortaya çıkarak trafiği birbirine katan tayı, yakalamak isteyen vatandaşlar her yolu denemesine rağmen tayı zaptedemediler.

Edirne'de trafik yoğunluğunun en fazla olduğu Londra Asfaltında biranda araçların arasına girerek trafiği birbirine katan tay sürücülere zor anlar yaşattı. Çevredeki vatandaşlar arabaların arasına girerek tayı yakalamaya çalışırken kaçan tay bu kez de, araç trafiğine kapalı olan Saraçlar Caddesinde vatandaşların arasına girdi.

Her yolu denediler zaptedemediler

Çevredekileri şaşkına çeviren tay, yine araçların arasına girerek trafiğin aksamasına neden oldu. Trafiği birbirine katan tayı, yakalamak isteyen vatandaşlar her yolu denemesine rağmen tayı zaptedemediler.

Şaşkın bakışlar altında çevreden uzaklaştı

Çevredekilerin şaşkın bakışları altında sağa sola koşturan tay daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA